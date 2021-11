Vor Ranking-Schwankungen im Google-Suchergebnis sind auch die bestoptimierten Seiten nicht immer gefeit. Oft spielen externe Faktoren eine Rolle – so etwa Google-Updates. Die gibt es in großen Ausmaßen, offiziell angekündigt seitens der Suchmaschine. Aber auch kleinere Updates, zu denen Google keine Verlautbarung gibt, sind fast schon an der Tagesordnung.

SEMrush, ein renommierter Anbieter für SEO-Analysen, hat sich die Ranking-Schwankungen im Jahr 2021 genauer angeschaut. Mit einem spannenden Ergebnis.

Gemäß der Analyse von SEMrush schwankten die Google-Rankings im Jahr 2021 deutlich stärker als im Jahr 2020. Mordy Oberstein, Head of Communications bei SEMrush, hat hierzu einige Zahlen auf Twitter geteilt. Demnach sei der Prozentsatz an Tagen mit hohen Ranking-Schwankungen um beinahe 20% gestiegen.

If you’re following @rustybrick’s algo update coverage he’s pretty tired of reporting on these all the time!

It got me thinking: Are things more volatile than they were?

Pulled some @semrush data & it seems… YES!

We see a huge increase in the % of volatile days in ’21! pic.twitter.com/vmTP5vtaJh

— Mordy Oberstein (@MordyOberstein) October 19, 2021