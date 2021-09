Das Jahr 2021 ist geprägt von so vielen Google-Updates wie lange nicht mehr. Darunter: Spam-Update (in doppeltem Rollout), Google Core Update – oder das Page Experience Update, welches die Einführung der Core Web Vitals als Rankingfaktor zum Thema hat.

Letzteres wurde nun von offizieller Seite als vollständig ausgerollt deklariert.

The page experience rollout is complete now, including updates to Top Stories mobile carousel. Changes to Google News app have started to rollout as well and will be complete in a week or so.

— Google Search Central (@googlesearchc) September 2, 2021