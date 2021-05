Das Keyword Contentbär ist der neue Suchbegriff für den SEO-Contest 2021! Nach dem großen Erfolg des letztjährigen SEO-Contests, bei dem das Keyword „SandstrandSEO“ lautete, veranstaltet seo-vergleich.de in diesem Jahr wieder einen Wettkampf um die Vorherrschaft in den Google-SERPs. Auch in diesem Jahr gibt es tolle Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu gewinnen.

Hier erfährt man alles zum Contentbär Contest.

Was ist SEO? Was ist der SEO Contest 2021? Wer veranstaltet den Contentbär Contest? Gibt es den Contentbär wirklich? Preise beim SEO Contest Regeln des SEO Contest Wer kann beim Contentbär Contest teilnehmen?

FAQ: Das Wichtigste zum Contentbär und dem Wettbewerb

Wir geben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum SEO-Contest 2021.

Was ist SEO?

SEO oder Search Engine Optimization, zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung, ist eine Disziplin des Online Marketings. Dabei geht es um die „Pflege“ von Websites nach Suchmaschinen-Kriterien, um dort in der organischen Suche gut platziert zu sein. Für viele Unternehmen ist SEO ein wichtiger Aspekt der Umsatz- und Gewinnmaximierung.

Wer veranstaltet den Contentbär Contest?

Der SEO Contest wird von seo-vergleich.de gemeinsam mit dessen Partnern pagerangers, seobility, SEO-DAY Cologne, t3n, OMR, BVDW, SEOKRATIE und Aufgesang veranstaltet.

Gibt es den Contentbär wirklich?

Nein – zumindest bis dato nicht. Der Begriff wurde im Rahmen des Contests ins Leben gerufen. Aber vielleicht etabliert sich die Bezeichnung ja jetzt. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, den Contentbär auch nach dem Wettbewerb in den Köpfen zu verankern. Mehr dazu weiter unten im Beitrag.

Was kann man beim Contentbär Contest gewinnen?

Platz 1:

PageRangers Content Suite (12 Monate)

Premium Content Gold von Olaf Kopp (12 Monate)

Rundum-Sorglos-Ticket SEO-DAY 2021

Premium-Mitgliedschaft SEO-Vergleich.de (12 Monate)

Seobility Premium (12 Monate)

OMR Deep Dive Seminar & Reports (Deep Dive Seminar)

BVDW-Fachkräftezertifikat

Platz 2:

Rundum-Sorglos-Ticket SEO-DAY 2021

Premium-Mitgliedschaft SEO-Vergleich.de (12 Monate)

Seobility Premium (6 Monate)

OMR Deep Dive Seminar & Reports (1 Report)

BVDW-Fachkräftezertifikat

Platz 3:

Seobility Premium (6 Monate)

OMR Deep Dive Seminar & Reports (1 Report)

BVDW-Fachkräftezertifikat

Platz 4 und 5:

BVDW-Fachkräftezertifikat

Gibt es Regeln beim SEO Contest?

Kurz und knapp: nein! Alles ist erlaubt.

Wer kann beim Contentbär Contest teilnehmen?

Die Teilnahme am Contentbar Contest ist sowohl für SEO-Dienstleister als auch alle anderen SEO-Interessierten möglich.

An dieser Stelle folgen in den nächsten Wochen alle Informationen zum Contentbär und seiner Lebensweise!